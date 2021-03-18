Туман, мокрый снег и до +6°С. Погода на 19 марта
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Фотографии: pixabay.com / jachu666
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.
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