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Туман, мокрый снег и до +6°С. Погода на 19 марта

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Туман, мокрый снег и до +6°С. Погода на 19 марта

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

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