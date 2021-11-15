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Погода

Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 15 ноября

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Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 15 ноября

Местами туман, ночью и утром слабый гололед ожидаются в Беларуси 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - туман и слабый гололед. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от четырех градусов ниже нуля до одного градуса тепла. По юго-западу - до плюс трех, днем будет от нуля до шести градусов тепла, в юго-западных районах - до плюс восьми градусов.

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