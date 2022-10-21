Туман и кратковременные дожди. О погоде на выходных

В субботу, 22 октября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный, 4–9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +6 °С, днем от +6 до +11 °С, по юго-западу до +13 °С.

В воскресенье, 23 октября, также будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный с переходом на западный, 4–9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +3 до +9 °С, по юго-западу до +11 °С, днем от +10 до +17 °С, по северо-востоку от +7 до +9 °С.