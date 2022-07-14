Туман и грозы: погода в Беларуси на 15 июля

Туман и грозы ожидаются в Беларуси 15 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью местами по югу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов, днем - 18-23 тепла.