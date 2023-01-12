Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 13 января
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Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 13 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в северо-западных и западных районах прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет от минус 7 градусов по востоку до плюс 3 градусов по западу. Днем ожидается 0 - плюс 6 градусов, а по востоку - минус 1-3 градуса.
По материалам belta.by.
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