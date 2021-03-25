Туман и гололедица. Погода на 26 марта
49 0
0
Фотографии: pixabay.com / krzysztofniewolny
В пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер ожидается неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по юго-востоку до минус 5 градусов. Днем будет плюс 6-11, по западной половине страны до 13 градусов тепла.
0
Читайте
также
также
-
Туман и гололедица. Погода на 26 марта
-
В ГАИ рассказали, где до 30 марта будут установлены датчики контроля скорости
-
Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода
-
Без существенных осадков и до +10°С. Погода на 25 марта
-
Гололедица и +9°С. Погода на 24 марта
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости