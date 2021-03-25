Туман и гололедица. Погода на 26 марта

В пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер ожидается неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по юго-востоку до минус 5 градусов. Днем будет плюс 6-11, по западной половине страны до 13 градусов тепла.