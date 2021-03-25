0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Туман и гололедица. Погода на 26 марта

49 0

Туман и гололедица. Погода на 26 марта

В пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер ожидается неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по юго-востоку до минус 5 градусов. Днем будет плюс 6-11, по западной половине страны до 13 градусов тепла.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿