Туман и гололедица. Погода на 25 февраля

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. Ветер западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 10-13 градусов.