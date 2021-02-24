Туман и гололедица. Погода на 25 февраля
42 0
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. Ветер западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 10-13 градусов.
также
-
Туман и гололедица. Погода на 25 февраля
-
Маркевич проведет прямую телефонную линию 27 февраля
-
Автомобильное топливо в Беларуси с 23 февраля подорожало на 1 копейку
-
В Могилевской области стартует акция «Вместе против наркотиков»
-
Туман, снег и гололедица. Погода на 24 февраля