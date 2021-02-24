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Туман и гололедица. Погода на 25 февраля

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Туман и гололедица. Погода на 25 февраля

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможен туман, слабый гололед. Ветер западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем ожидается 3-9 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 10-13 градусов.

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