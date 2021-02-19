Туман и гололедица. Погода на 20 февраля

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западной половине страны возможен дождь). Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет 8-15 градусов мороза, по востоку страны - до минус 20, в юго-западных районах - от нуля до минус 7. Днем температура воздуха составит минус 2 - плюс 4 градуса, по востоку - до 8 градусов мороза.