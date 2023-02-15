Туман и до +7°С тепла ожидается в Беларуси 16 февраля

До плюс 7 градусов и туман прогнозируются в Беларуси 16 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку прогнозируется небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 5 - плюс 1 градус, по востоку местами до 6-9 градусов мороза. Днем будет 1-7 градусов тепла, а по востоку - от нуля до минус 3 градусов.

По материалам belta.by.