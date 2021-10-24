Туман и до +12°С ожидается в Беларуси 25 октября
belta.by 17 0
Ночью и утром 25 октября местами по стране ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем - юго-западный умеренный.
Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса. Максимальная днем - 6-12 градусов тепла.
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