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Туман и до +12°С ожидается в Беларуси 25 октября

belta.by 17 0

Туман и до +12°С ожидается в Беларуси 25 октября

Ночью и утром 25 октября местами по стране ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем - юго-западный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса. Максимальная днем - 6-12 градусов тепла.

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