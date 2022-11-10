Туман и +13°С ожидается в Беларуси 11 ноября

Туман и до плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 11 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 11 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами по северу порывы усилятся до 12 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до плюс 9 градусов, днем - от 8 до 13 градусов выше нуля.