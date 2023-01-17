Туман, гололедица и до +9°С. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 17 по 22 января

Туман, гололедица и до плюс 9 градусов ожидается в Беларуси с 17 по 22 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Несмотря на то, что на календаре середина зимы, в Беларуси установилась теплая погода. Среднесуточная температура воздуха на 1-7 градусов превышает климатическую норму, а осадки идут в основном в виде мокрого снега и дождя. Снежный покров тает очень неохотно, и пока что от снега освободились только западные районы нашей страны. Однако прогнозы неумолимы: теплая для января погода сохранится и на предстоящей неделе", - отметили в Белгидромете.

По информации синоптиков, в течение недели погодные условия в Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, которые продолжат поставлять в нашу страну осадки в виде мокрого снега с дождем и теплый воздух, поэтому традиционных крещенских морозов в этом году не случится. Ночные минимумы в основном будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Лишь в ночь на воскресенье при более длительных прояснениях не исключено понижение до минус 7 градусов. При этом дневные максимумы окажутся в пределах от минус 3 градусов до плюс 6 градусов. По югу и юго-востоку Беларуси местами будет еще на пару градусов теплее. В отдельных районах страны ожидаются гололедные явления. При поступлении теплого и влажного воздуха местами по Беларуси будут сгущаться туманы.

Во вторник, 17 января, на большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, а днем - плюс 1-7 градусов.

В среду, 18 января, временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 4 градусов, а днем от плюс 1 до плюс 7 градусов. По югу столбик термометра поднимется до плюс 9 градусов.

В четверг, 19 января, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет в пределах от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем от 0 до плюс 7 градусов.

В пятницу, 20 января, на большей части территории страны будут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью охладится до минус 3 - плюс 3 градусов. Днем ожидается минус 2 - плюс 4 градуса. По юго-востоку ночью будет 4-5 градусов выше нуля, а днем 5-8 градусов тепла.

В субботу, 21 января, на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 3 до плюс 4 градусов, а днем по юго-востоку - до плюс 6 градусов.

В воскресенье, 22 января, местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит минус 3 - плюс 3 градуса, а при прояснениях - минус 4-7 градусов. Днем будет минус 2 - плюс 5 градусов.