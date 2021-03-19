Туман, гололедица и мокрый снег. Погода на 20 марта

В субботу будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем северо-западный, западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2-7, при прояснениях 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.