Труженики сельского хозяйства Бобруйщины: «Времени на отдых нет»

Труженики сельского хозяйства Бобруйщины с головой погрузились в уборочную кампанию – времени на отдых нет, дорога каждая минута: комбайны без устали работают в полях от заката до рассвета. Не потерять ни одного зерна – главная задача в битве за урожай и продовольственную безопасность всей страны. Миссия ответственная и очень почетная.

Профессионализм, дисциплина и ответственность тружеников аграрного дела – с одной стороны, качественная отечественная сельхозтехника – с другой, а главное – хорошее настроение и боевой настрой: все козыри в руках! Главное, чтобы погода не подкачала. Аграрии же утверждают: в этом году погодные условия благоволят!

Понаблюдать за ходом уборочной кампании мы отправились на поля филиала СПК «Бересневский» ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

– Сейчас ведем работы по уборке зерновых культур, – рассказал директор филиала Александр Евдокимов. – Всего земельная площадь хозяйства составляет 4985 га, из них сельхозугодий – 4470. Под клин зерновых и зернобобовых культур в этом году отведено 1531 га, что включает в себя озимый и яровой ячмень, пшеницу, озимую рожь и тритикале. Мы также выращиваем гречиху, эта культура тоже играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

На полях сейчас задействованы все зерноуборочные комбайны, а их в хозяйстве филиала 5 штук (4 практически новые). В среднем нагрузка на комбайн – чуть больше 300 га, поэтому сельхозмощностей уборочной техники хватает, не только чтобы качественно и в срок справиться с работой на вверенных сельхозугодьях, но и помочь соседним хозяйствам. Работа всей толокой на общий каравай, помощь и поддержка – важные составляющие успешной страды.

– Работаем сообща, помогаем друг другу, все экипажи в боевом настроении, погода благоволит! А что еще нужно? – с улыбкой задал риторический вопрос Александр Анатольевич.