Труженик тыла Анатолий Ильин отметил 95-летие

15 декабря солидный юбилей отметил труженик тыла Анатолий Иванович Ильин – ему исполнилось 95 лет. Поздравить именинника и сказать самые теплые слова пришли Игорь Кисель, председатель Бобруйского горисполкома, его заместитель Виктория Омелюсик и Наталья Коновалова, председатель Бобруйского городского Совета ветеранов. Анатолий Иванович Ильин родился в 1927 году в городе Нижние Серги Свердловской области. Во время Великой Отечественной войны он трудился на Нижнесергинском металлургическом заводе нормировщиком. – На заводе плавили сталь для нужд фронта. Я подписывал наряды. Меня закрепили за электрическим и паросиловым цехами. Будучи несовершеннолетним, работал по 8 и больше часов, иногда выходил в ночные смены, – рассказывает Анатолий Иванович. В 1946 году наш герой поступил в Свердловское пехотное училище, после окончания которого стал служить в танковых войсках. Направлялся в Слуцк, Смоленск, служил в Германии, Венгрии. В Бобруйск приехал в 1960-е годы. За время военной службы был на разных должностях: командиром взвода, замполитом роты, секретарем парткома полка, замполитом командира полка. На заслуженный отдых ушел в звании подполковника. На пенсии 12, 5 лет работал заместителем директора предприятия «Контакт-Бобруйск» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В свои годы Анатолий Ильин сохраняет активную жизненную позицию, ясность и пытливость ума, интересуется политической и общественной жизнью страны. А еще каждое утро делает зарядку, поддерживая себя в хорошей физической форме. У юбиляра двое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Людмила Любимцева.

Фото Александра Анташкевича.