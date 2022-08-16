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2022-й - Год исторической памятиКультура

Труппа Могилёвского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича выступит в Москве

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Труппа Могилёвского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича выступит в Москве

25 августа в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации» в Москве покажут лирическую комедию " Старая зайчиха" Н. Коляды (режиссёр Л. Покревская). Труппа Могилёвского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск) имеет честь поработать на сцене данного комплекса уже не в первый раз. 

В этом году показ спектакля пройдёт в рамках Года исторической памяти и культурного сотрудничества между народами Беларуси и России. Сюжет интересен тем, что наши актёры играют актёров, которые в молодости были влюблены друг в друга и вместе играли на сцене. Как разворачиваются события в момент их встречи после долгой разлуки, наши постоянные зрители знают. Теперь это узнают и зрители в Москве. Ироническая и сентиментальная история о любви и разлуке, искусстве и жизни, мужчине и женщине никого не оставит равнодушным. Москва, жди нас!

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