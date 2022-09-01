Труп пропавшего без вести нашли в реке

В Могилеве судебные эксперты помогли установить личность погибшего мужчины.

29 августа в реке Днепр в районе проспекта Шмидта рыбаки обнаружили в воде тело человека и сообщили об этом РОВД. Сотрудники МЧС извлекли труп из воды, документов при погибшем не найдено. Специалист Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз дактилоскопировал погибшего, при проверке отпечатков по криминалистическим учетам установлена личность мужчины – это житель Хотимского района, 1965 г.р.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Установлено, что мужчина числился без вести пропавшим – 20 августа он самовольно ушел из больницы, где находился на лечении.

В ходе судебной медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии в результате попадания воды в дыхательные пути при утоплении.