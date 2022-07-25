Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Экономика

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10% с 1 августа

27 0

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10% с 1 августа

С 1 августа трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10%. Это предусмотрено указом №250, который подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

В августе на выплату пенсий будет направлено Br1,4 млрд, из которых Br122 млн - дополнительные расходы в связи с повышением согласно указу №250. Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек. Это уже второе повышение пенсий в текущем году. Первое было в марте на 7%.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »