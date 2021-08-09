Трудовые коллективы организаций и предприятий Бобруйска смотрят «Большой разговор с Президентом» (обновляется)

Редакция газеты «Бабруйскае жыццё»
Бобруйская теплоэлектроцентраль № 2
Холдинг «Бобруйскагромаш»
ОАО «ФанДОК»
ОАО «Белшина»
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