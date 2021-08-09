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Трудовые коллективы организаций и предприятий Бобруйска смотрят «Большой разговор с Президентом» (обновляется)

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Трудовые коллективы организаций и предприятий Бобруйска смотрят «Большой разговор с Президентом» (обновляется)

Редакция газеты «Бабруйскае жыццё»

Бобруйская теплоэлектроцентраль № 2

Холдинг «Бобруйскагромаш»

ОАО «ФанДОК»

ОАО «Белшина»

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