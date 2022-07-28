Трудовые будни молодежи Бобруйска в разгаре

15 бойцов из числа учащихся механико-технологического колледжа трудятся в качестве подсобных рабочих на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Студенческому производственному отряду присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Денисовича Капустина.

По материалам БРСМ