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Общество

Трудовые будни молодежи Бобруйска в разгаре

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Трудовые будни молодежи Бобруйска в разгаре

15 бойцов из числа учащихся механико-технологического колледжа трудятся в качестве подсобных рабочих на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Студенческому производственному отряду присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Денисовича Капустина.

По материалам БРСМ

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