Трудовой семестр 2021 в Бобруйске близится к завершению

Порядка 500 ребят этим летом трудились в студенческих отрядах организаций Бобруйска, Бобруйского и Кировского районов, г.Толочин и г.Островец.

Трудовой семестр в нынешнем году посвящен Году народного единства и 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Каждому студенческому отряду было присвоено звание Героя Советского Союза.

Студенческие отряды отработали в УО «Бобруйский государственный аграрно – экономический колледж», филиале БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», ОАО «Беларусьрезинотехника», ОАО «ТАиМ» ЛХУ «Бобруйский лесхоз», филиале «Воротынь» ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска», ОАО «Славянка», ОАО «Красный пищевик», ИООО «Кировский пищевой комбинат», «Бобруйский оздоровительный лагерь «Мечта», детский оздоровительный лагерь «Ромашка», ОАО «Бобруйский завод КПД», ООО «Производственно-техническая кампания «Модерам-Запад», строительстве школы в г.Бобруйске (ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-Холдинг», ООО «Кировский пищевой комбинат», учреждениях здравоохранения.

Продолжают трудиться ребята в КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйск», КУП «ДЭП г.Бобруйска», КУП «ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска», ООО «Бобруйский тепличный комбинат», УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», детских оздоровительных лагерях.

Помимо трудовой деятельности в студенческих отрядах проводились и досуговые мероприятия.

В рамках городского конкурса «Трудовой семестр-2021» будут определены победители в различных номинациях.

Студотрядовское движение – это хорошая жизненная школа для учащихся, трудовая практика, незабываемые впечатления и новые знакомства.