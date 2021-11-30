Трудовой коллектив ОАО «Белшина» проинформировали об основных изменениях в Конституции Республики Беларусь

На ОАО «Белшина» прошла встреча со столичными спикерами: Александром Шпаковским – политологом, членом Конституционной комиссии и Георгием Грицем – ректором государственного учреждения образования «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии». Трудовому коллективу рассказали о конституционных преобразованиях в нашей стране, основных подходах в формировании проекта главного закона Республики Беларусь, составе конституционной комиссии, а также о проблемах и перспективах развития государственного сектора экономики.

– Мы все ждем с нетерпением опубликования текста поправок в Конституцию Республики Беларусь. На наш взгляд уже есть некие основные моменты, которые стоит выносить на публику и обсуждение в трудовых коллективах. Этому и был посвящен наш приезд в Могилев и Бобруйск.

Важно обозначить, что даже когда будет опубликован текст – это не финал. Впереди довольно серьезные общественные обсуждения. И мы надеемся, что люди, в том числе представители предприятий, будут принимать в этом активное участие. Потому что речь идет о подготовке Конституции, которая позволит, как я надеюсь, минимум 25-30 лет устойчиво развиваться и уверенно смотреть нашей стране в будущее,– подчеркнул Александр Шпаковский.