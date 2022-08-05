Трудоустройство молодежи: где школьникам и студентам подработать в свободное от учебы время

Как организовать свой досуг, применить на практике трудовые навыки, научиться новому и полезному? Все это можно осуществить, работая в рамках временной трудовой занятости, которая ежегодно организуется управлением по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома .

Она организуется с целью приобщения учащейся молодежи к общественно-полезной деятельности, получения трудовых навыков, адаптации к трудовому процессу, подготовки к самостоятельному выходу на рынок труда и улучшения материального благосостояния.

За текущий период года 66 учащихся учреждений образования Бобруйского района поучаствовали во временной трудовой занятости в свободное от учебы время. Ребята выполняли работы по ремонту школьной мебели, книг, пошиву швейных изделий.

С молодыми гражданами, направленными органами по труду, занятости и социальной защите для временного трудоустройства, наниматели заключают срочные трудовые договоры.

Трудовой договор с лицом в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет может быть заключен только с письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) для выполнения легких работ, которые не являются вредными для здоровья и развития несовершеннолетнего, не наносят ущерба посещаемости им учебного заведения и включены в утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь перечень легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Запрещается принимать на работу лиц моложе восемнадцати лет без предварительного медицинского осмотра. Также запрещается направление молодежи в возрасте до восемнадцати лет на тяжелые работы, работы с вредными и опасными условиями труда, на работы по переноске и передвижению тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы, а также связанные с производством, хранением и торговлей спиртными напитками, наносящими ущерб нравственности подростка, и работы, выполняемые вахтовым методом.

Запрещается привлекать работников в возрасте до восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, работам в выходные дни.

Продолжительность рабочего времени молодежи в период каникул не может превышать:

– в возрасте от 14 до 16 лет – 23 часов в неделю и 4 часов 36 минут в день;

– в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю и 7 часов в день;

– в возрасте свыше 18 лет – 40 часов в неделю.

Оплата труда молодежи, работающей в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ в соответствии с действующими у организаторов формами и системами оплаты труда.

Для трудоустройства молодежи в свободное от учебы время необходимы следующие документы:

направление на работу службы занятости

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

справка, подтверждающая обучение в учреждении образования;

медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10);

письменное согласие одного из родителей (усыновителей, попечителей) для лиц в возрасте от 14 до 16 лет;

трудовая книжка (при ее наличии);

заявление о приеме на работу.

Для трудоустройства в свободное от учебы время молодым гражданам необходимо обратиться в свое учебное заведение либо в управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 215-а, каб. 7, тел. 74-86-98, 72-05-04.

При этом школьники и студенты могут самостоятельно найти себе временную работу. На сайте Государственной службы занятости можно ознакомиться с перечнем организаций ГСЗ (gsz.gov.by), готовых предоставить вакантные места.

Управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома