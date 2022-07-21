Труд и отдых: бобруйская молодежь на МАЗе
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На Минском автомобильном заводе трудится студенческий отряд «МехТех» имени Героя Советского союза Мусатова Валентина Николаевича в составе 15 человек из числа учащихся государственного учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж». Профессии бойцов - слесарь механосборочных работ и штамповщик.
Ребята не только работают, но и хорошо проводят свободное время: приняли участие в турнире по гиревому спорту, соревнованиях по стритболу и дартсу. А в турнире по футболу среди бойцов студенческих отрядов «МехТех» стал победителем.
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