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Происшествия

Тропический шторм «Эта» обрушился на побережье Флориды

belta.by 80 0

Тропический шторм «Эта» обрушился на побережье Флориды

Тропический шторм "Эта" обрушился вечером в воскресенье на побережье штата Флорида. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами (Флорида), сообщает БЕЛТА.

Шторм обрушился на архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата. Скорость порывов ветра достигает 27,7 м/с.

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате чрезвычайное положение в связи с приближением шторма.

Ураган "Эта" обрушился в понедельник 2 ноября на побережье Никарагуа. Ему была присвоена четвертая категория опасности, позднее он ослаб до тропического шторма, затем до тропической депрессии. Вызванные им ливни и сильные порывы ветра нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на обширной территории Центральной Америки.

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