Тропическая жара. До +36°С ожидается в Беларуси 13 июля

Во вторник, 13 июля, ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-22 градуса, местами - плюс 13-15. Днем воздух прогреется до плюс 29-34, в отдельных районах столбик термометра поднимется до плюс 35-36 градусов. В среду и четверг в Беларуси также сохранится жаркая погода.