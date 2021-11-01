Трое детей чуть не сожгли квартиру в Климовичском районе: мать оставила их одних дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 29 октября. Жительница д. Барсуки, 27-летняя многодетная мать, вместе со старшим сыном отправилась в гости. Дома без присмотра закрытыми в квартире остались трое детей: 2014 и 2017 годов рождения.

"Около 21.00, когда привычные игры детям надоели, в их руках оказались спички, которые лежали на кухне в доступном для них месте, - отметили в ведомстве. - В результате детской шалости огонь попал на ковер, тление которого заполнило комнату едким дымом. Дети перешли в соседнюю комнату, и старшая девочка попыталась разбить окно. Просачивающийся дым, крики и плач малышей услышали соседи и вызвали спасателей. В это время вернулась и мать детей. Она открыла квартиру и вывела малышей на улицу. Никто не пострадал".

Дети госпитализированы в учреждение здравоохранения по социальным показаниям. Признаков отравления продуктами горения, а также других повреждений от опасных факторов пожара на момент госпитализации не установлено. В результате пожара повреждено имущество в квартире.

По словам сотрудников МЧС, в этом году по причине детской шалости с огнем в области произошли 9 пожаров. Ответственность за них в первую очередь лежит на взрослых, которые оставили малышей без присмотра, не создали для них безопасных условий, не объяснили элементарные правила безопасности.