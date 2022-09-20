Три золота и бронзу взяли бобруйчане на Олимпийских днях молодежи в Пинске

На завершившихся в г. Пинске Олимпийских днях молодёжи РБ по боксу воспитанники Бобруйского государственного училища олимпийского резерва завоевали три золотые и одну бронзовую медали, тем самым выдвинув команду Могилевской области на первое место в соревнования и в очередной раз подтвердив, что наше отделение бокса является одним из ведущих в РБ.

Победителями стали Витас Гарцуев, Игорь Иванов, Мария Пилипенко, которую признали лучшей спортсменкой соревнований! Бронзовой медалью копилку пополнил Владислав Евсеев. Учащаяся СДЮСШОР "Шинник" Мария Цмыг заваевала золотую медаль. Поздравляем спортсменов и тренеров Коряков Олега и Веревкина Николая.