Три золота и бронзу взяли бобруйчане на Олимпийских днях молодежи в Пинске
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На завершившихся в г. Пинске Олимпийских днях молодёжи РБ по боксу воспитанники Бобруйского государственного училища олимпийского резерва завоевали три золотые и одну бронзовую медали, тем самым выдвинув команду Могилевской области на первое место в соревнования и в очередной раз подтвердив, что наше отделение бокса является одним из ведущих в РБ.
Победителями стали Витас Гарцуев, Игорь Иванов, Мария Пилипенко, которую признали лучшей спортсменкой соревнований! Бронзовой медалью копилку пополнил Владислав Евсеев. Учащаяся СДЮСШОР "Шинник" Мария Цмыг заваевала золотую медаль. Поздравляем спортсменов и тренеров Коряков Олега и Веревкина Николая.
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