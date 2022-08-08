Три забили, но четыре пропустили

В минувшую субботу в стартовом матче второго круга (16-й тур) чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» в гостях уступили ФК «Днепр-Могилев» со счетом 3:4.

Встреча областного дерби началась осторожно, команды присматривались друг к другу и особо не рисковали. Тем не менее, на 13-й минуте неплохо угрожал сопернику Илья Васильев, на 22-й – Ислам Чесноков… А на 45-й «красно-черные» получили гол «в раздевалку». У хозяев отличился Красимир Капов.

Второй тайм в отличие от первой 45-минутки проходил более живо, на неплохих скоростях и получился довольно голевым. Причем, в целом игровая инициатива принадлежала шинникам, «львы» же были вынуждены играть на контратаках. Уже на 55-й минуте Васильев слева в штрафной получил мяч и мощно пробил, но в этом моменте правильную позицию занял голкипер «Днепра» и отразил угрозу. А вот минуту спустя неправильной позицией уже нашего вратаря воспользовался все тот же Капов, отправив мяч «за шиворот» последнего. Могилевчане повели 0:2. Гости сдаваться не собирались и на 68-й минуте один мяч отквитали – Егор Трояков ударом головой замкнул навес со штрафного. Буквально через две минуты хозяева снова увеличили разницу в счете в два мяча. Но болельщики на трибунах могилевского «Спартака» радовались не долго. На 72-й и 74-й минутах противостояния Васильев оформляет дубль, в результате чего сравнивает счет. Но это был не наш день… За минуту до окончания основного времени матча хозяева вырвали победу – 3:4.

– Тяжело и неприятно отыгрываться, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «красно-черных» Альберт Рыбак. – Владея преимуществом, игру в обороне сегодня провалили. Необъяснимо, нельзя пропускать такие голы. Поздравляю «Днепр» с победой. Их желание выиграть и самоотдача были сильнее наших. Мы совершили больше ошибок…

Следующий матч «Белшина» проведет 14 августа так же в гостях, с борисовским «БАТЭ». Начало встречи – в 17.30.