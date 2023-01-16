Три учения ОДКБ пройдут в Беларуси в этом году

В Беларуси в этом году пройдут три учения Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко.

"В этом году нам выпала честь возглавить организацию и председательствовать в ней. Это знаковое событие, учитывая, что председательство будет проходить под девизом "От солидарности и сотрудничества к миру и безопасности". А в свете того, что 2023 год объявлен Президентом Годом мира и созидания, это выстраивает четкий курс нашей внутренней и внешней политики. Потому для нас это важное решение и важная роль, которая отводится нашей стране в организации, - сказал Павел Муравейко. - Мы определили для себя ряд приоритетов. В частности, в числе приоритетов - сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Вторым немаловажным приоритетом является развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос, сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия".

Еще одно направление - повышение престижа организации, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими странами, отметил первый заместитель госсекретаря Совбеза. "Все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки. В частности, предусматривается проведение в Минске международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР, - дополнил он. - По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учение "Взаимодействие" Коллективных сил оперативного реагирования, учение "Поиск" разведывательных подразделений и учение "Эшелон" - тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре. Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей, ведь кто владеет информацией, тот владеет миром. На этом сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства".