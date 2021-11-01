Три поездки за неделю. Чем занимался Лукашенко в Лиде и почему поехал в Добруш и Устье

Последняя неделя октября оказалась насыщенной на командировки для журналистов президентского пула. Глава государства во вторник посетил с рабочей поездкой Лиду, где в районной больнице обсуждалась борьба с коронавирусом, в пятницу побывал на новом производстве картона в Добруше и в субботу ознакомился с инновационным хозяйством в Оршанском районе. Вспомним главное из этих поездок.

ЧАСТЬ I. ЛИДА

Об эпидемической ситуации в стране и мерах в борьбе с COVID-19 главе государства докладывают ежесуточно. Но пару недель назад Президент решил подвергнуть ревизии эти вопросы. Сперва он собрал масштабное совещание, а затем посетил несколько учреждений здравоохранения. Одним из них стала Лидская центральная районная больница.

О плановой медпомощи

Александр Лукашенко поинтересовался, как развивается ситуация в целом по Гродненской области и ознакомился с порядком оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в перепрофилированных отделениях лидской больницы.

"Мы взяли максимальную заболеваемость при первой волне. Область сегодня далеко от того максимального уровня: пока 80%. Единственная область. Минск держится примерно на 101%, то есть чуть-чуть выше того уровня", - пояснил глава государства журналистам и продемонстрировал им соответствующий график.

Президент в очередной раз потребовал от медиков не откладывать плановую медпомощь. Ведь для некоторых пациентов это может нести риск еще больший, чем сам коронавирус. Кроме того, если сейчас прекратить принимать пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными. "Если ковид ушел, и к нам хлынула эта отложенная онкология? Опять у нас будет 500 человек в очереди на онкологические операции, опять получится обвал, - привел пример Александр Лукашенко. - Поэтому нельзя останавливать лечение других болезней, ни в коем случае".

О масках и вакцинации

Не обошел стороной глава государства и тему использования средств индивидуальной защиты. Он уже не раз высказывал свою позицию касательно масок, но всегда появляются люди, желающие обвинить Президента в ковид-диссидентстве. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что никогда не выступал против ношения масок, и более того, в начале пандемии он строго контролировал организацию производства средств защиты в Беларуси и договаривался с зарубежными партнерами о взаимодействии в этой сфере.

Но, по мнению главы государства, культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно.

"Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска - это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо - люди наденут, - убежден белорусский лидер. - Мое железное требование - никого не заставлять".

Такого же принципа Президент придерживается касательно вакцинации: прививка спасает от заболевания или помогает легче перенести инфекцию, но принуждать граждан к вакцинации - лишнее. "Вы доказали на практике: провакцинировался - меньше болеешь, а если заболел - жить будешь, вылечим. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину - это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", - заявил Александр Лукашенко.

Об осторожном оптимизме

В больнице глава государства уже традиционно побывал в красной зоне, где помогают пациентам с COVID-19. Он лично ознакомился с условиями лечения, подбодрил находящихся там людей, пообщался с медперсоналом.

Работники Лидской ЦРБ прежде всего спросили у Президента, что он вкладывает во фразу "ситуация вызывает осторожный оптимизм". Александр Лукашенко пояснил, что в стране отмечается снижение темпа заболеваемости COVID-19 и привел статистические данные.

"Конечно, бога за бороду не взяли. Но это вызывает осторожный оптимизм. И это не первая неделя, - отметил глава государства. - Мы не просто остановились на этом плато, на этой горе, а на 2-4% за неделю сползли".

О поставках электроэнергии Литве и Украине

Волновали медиков не только профессиональные вопросы, но и личные (например, строительство жилья и предоставление арендных квартир), а кого-то - политические. Президента попросили прокомментировать продажу электроэнергии в Литву и Украину, где сейчас возникла в этом потребность.

"Вот так поворачиваются времена. К счастью, в нашу пользу. Но мы на этом не хотим получать какие-то дивиденды, - сказал Александр Лукашенко. - Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию - пусть покупают в Европейском союзе в 10 раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда готова помочь своим соседям. Поступить иначе, по его словам, было бы подло, какую бы политику они ни вели в отношении Беларуси.

"Жалко людей. Поэтому, когда мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно (руководство)... Вы же понимаете, что там за руководство, - оно управляется извне. Они сегодня под колпаком сидят у американцев. Если напечатают каких-то долларов, дадут им, они живут. Не дадут - беда. Ну что, мы еще будем усугублять это положение? Слушайте, ну Господь не простит", - отметил белорусский лидер.

ЧАСТЬ II. ДОБРУШ

В Добруш Александр Лукашенко собирался давно. В июне на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" наконец-то запустили производство картона, и Президент хотел побывать на предприятии, эпопея со строительством которого продолжалась не один год.

О переработке древесины

На фабрике Александр Лукашенко обратил особое внимание на необходимость использовать весь древесный ресурс. В настоящее время отдельные виды древесины не вовлечены или недостаточно вовлечены в переработку. Даже с учетом нового производства переработать всю древесину в стране не получается.

Простые цифры: в лесах перестояло 3 млн кубометров древесины. Добрушская фабрика переработает всего полмиллиона. Надо куда-то деть остальную древесину, кроме того, к этому времени подрастут еще береза и осина. "Нам надо создавать дополнительные мощности, чтобы выхватить из леса то, что может пропасть, - подчеркнул Президент. - Встал вопрос, что будем делать дальше. В ближайшее время правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новые предприятия. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти. То есть деревообработке быть".

В этой связи обсуждается создание новых производств, например, беленой химико-термомеханической массы на площадке "Могилевхимволокно". Это фактически полуфабрикат для производства картона в Добруше. По словам заместителя премьер-министра Юрия Назарова, такое предприятие может стоить $200-250 млн. Ведутся переговоры с инвестором. Александр Лукашенко поручил проработать вопрос, можно ли создать это предприятие за счет государственных средств и силами отечественных специалистов.

О новом производстве картона

Что же касается нового производства картона в Добруше, это уникальное предприятие. Оно работает всего несколько месяцев, а уже достигнуты положительные финансовые показатели. За январь - сентябрь объем производства продукции (в фактических ценах) вырос к аналогичному периоду прошлого года в 2 раза, рентабельность продаж составила 5,5%.

Появление в Беларуси собственного производства целлюлозы позволило удовлетворить потребность в исходном сырье предприятий концерна и иных переработчиков, выпускающих бумагу, картон и упаковку из них.

Александр Лукашенко проехал по территории предприятия на электробусе МАЗ и ознакомился с принципами работы основного технологического оборудования по производству картона. Затем глава государства встретился с коллективом фабрики.

"Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Наверное, это в какой-то степени для нас наука. Мы здесь многое познали: как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку", - заявил Александр Лукашенко

О независимости и умелых белорусах

Глава государства напомнил, что строительство нового производства в Добруше было непростым. После проблем с иностранным подрядчиком в Беларуси решили завершить создание нового производства собственными силами и ресурсами. Изначально были сомнения, справятся ли отечественные специалисты с задачами, ведь по некоторым направлениям у них было недостаточно опыта. Но в итоге все работы были выполнены.

"Мы умеем делать все, когда мы суверенны, независимы, когда мы понимаем, что делаем для себя и своего народа, - заявил Александр Лукашенко. - Вы делали для своих детей. Потому что уже сейчас ситуация складывается таким образом, что ваши дети там, даже в Гомеле и в Минске, никому не нужны: идет конкуренция, и она будет нарастать. Поэтому берегите это производство, чтобы сюда пришли наши дети и могли работать".

О конкуренции и главной задаче

Президент также призвал работников предприятия глубже смотреть на ситуацию и обстановку, которая складывается вокруг страны, анализировать информацию. "Нам просто не будет. От нас просто не отстанут. И одна из причин - это производство. Мы никому не нужны как конкуренты, и нас будут душить все, кто имеет такие производства", - отметил он.

В пример глава государства привел и машиностроительную отрасль: в этой сфере Беларусь составляет конкуренцию многим западным странам, поэтому белорусские предприятия и хотят вытеснить с рынков. Тот же БЕЛАЗ занимает 30% мирового рынка. Поэтому санкции введены против этого предприятия не просто так, заметил Александр Лукашенко.

"И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны, - подчеркнул Президент. - Все далеко не просто. И мы должны изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать, но и не хочу, чтобы вы стояли на коленях".

О школьных экзаменах

Как и в Лиде, работников предприятия интересовали и житейские проблемы. Поэтому они поинтересовались у главы государства, будут ли все-таки школьные экзамены объединяться с централизованным тестированием.

"В ближайшее время мною будут приняты окончательные решения. Мы недавно собирались, обсуждали эту проблему. У меня был ряд вопросов. Я попросил Министерство образования, Администрацию Президента в правительстве доработать проект указа по приему в вузы и так далее. И вообще систему образования надо совершенствовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он рассказал, что с ЦТ планируется совместить школьные экзамены по двум предметам. "С 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены - школьный и ЦТ. Да, мы объединим некоторые экзамены, - подтвердил Президент. - То есть мы немножко хотим снять нагрузку с детей".

О налоге на недвижимость

Интересовало заводчан и возможное введение налога для владельцев квартир. Глава государства ответил, что в настоящее время вопрос рассматривается в правительстве.

"На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждался и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер, - отметил белорусский лидер. - На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается".

ЧАСТЬ III. УСТЬЕ

Субботняя поездка главы государства в Оршанский район была посвящена сельскому хозяйству. И, как в ситуации с Добрушем, она тоже имеет свою предысторию.

Об образце для всей Беларуси

В 2015 году Президент поручил передать отстающее предприятие "Устье" Оршанского района Национальной академии наук. В советские годы хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение. Сейчас предприятие становится на ноги, показатели ежегодно растут.

"То есть это образец не только для Шерстнева (губернатора Витебской области Николая Шерстнева. - Прим. БЕЛТА), но в целом для Беларуси", - сделал вывод Александр Лукашенко.

На строительство нового молочно-товарного комплекса ушло Br34 млн. Он вступил в строй в конце прошлого года. Помещения МТК рассчитаны на 1 тыс. дойных и 200 сухостойных коров. Для раздоя основного стада здесь используется роботизированная установка. Специальный механизм автоматически подгоняет корову к доильному залу. Она заходит в свободное место для доения, компьютер помнит особенности строения вымени каждой. Оборудование делает массаж вымени, обработку, сдаивание первых струек, сортирует молоко по отдельным танкерам.

Сейчас в НАН задумываются о еще одном таком молочно-товарном комплексе, но нужна поддержка государства.

О распространении опыта

Александр Лукашенко ознакомился с работой МТК "Устенский" по разведению племенного красного датского скота и использованием инновационного доильного оборудования. Президент подробно интересовался условиями содержания животных, особенностями ухода за коровами и телятами.

Заканчивая осматривать хозяйство, глава государства заявил: строительство дополнительного молочно-товарного комплекса, о чем просят ученые, уже почти не требует обсуждения. Еще одному подобному хозяйству быть, отметил он.

По мнению Президента, этот опыт стоит распространить на шкловский холдинг "Купаловское". Возможно, там тоже решат построить молочно-товарный комплекс по примеру "Устенского". Вопрос будет прорабатываться.

"Такие комплексы в каждом регионе строить надо, - заявил белорусский лидер. - Надо распространять этот опыт".

О форме собственности и результатах работы

Анализируя опыт Национальной академии наук, Президент сделал вывод, что результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины. "Прежде чем на куски порезать землю сельхозназначения и отдать фермерам в приватизацию, надо попробовать самим", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример работу предприятия "Устье". "Они все сделали. Не то чтобы придраться не к чему, но при нашем финансировании они в принципе разобрались", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заметил, что частник может просто переманить хороших специалистов с государственных предприятий, и они ему помогут повысить показатели. "Особенно в промышленности. Там что, частники бога за бороду взяли? Нет, - подчеркнул глава государства. - Там, где есть порядок, дисциплина, технологии, там будет результат. Не важно, частная или государственная собственность. Я не против той, не против этой. Но надо подходить справедливо, прежде чем порезать на куски землю и кому-то раздать".

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