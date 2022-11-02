Три опоры в жизни для поддержания здоровья и активного долголетия

Для долгой и активной жизни нам необходимо здоровье. Многие тратят время и силы для приобретения здоровья только через занятия фитнесом, посещение тренажерных залов, но часто это не спасает их как от заболеваний опорно-двигательного аппарата, так и от других внутренних проблем. Почему?

Может потому, что идет дополнительный расход ресурсов организма, что нарушается баланс, что-то не упускается из виду? Человек гонится за силой мышц, фактурой тела и истощает свои запасы прочности?

Необходимо сохранять баланс между погоней за здоровьем и возможностями организма. Мы должны думать о поддержании внутреннего равновесия. Можно ли, занимаясь только телом и игнорируя другие жизненные аспекты, приблизиться к активному и здоровому долголетию?

Для сохранения здоровья человеку необходимы три жизненные опоры — питание, двигательная активность (включает также сексуальную активность) и сон (период восстановления организма). Они исходят из трех основных потребностей нашего организма — в топливе, отдыхе и активности. Пренебрегая одной из них, человек нарушает свой внутренний баланс. Нарушение баланса трех опор приводит к болезням. Это можно сравнить с опорами моста или здания: нарушение одной из опор неминуемо ведет к разрушению всей конструкции.

Первая опора — сон

Сон — это одна из важных опор в жизни. Вся деятельность организма зависит от правильного восстановления, которое происходит в основном только во время ночного сна.

Нам необходимо помнить о трех действиях, которые делать нельзя:

спать в неправильное время;

спать слишком много;

не спать вообще.

Это три основные ошибки (навязываются нам современным ритмом жизни), которые мы совершаем. Поэтому необходимо всеми силами стараться их избегать и выстраивать свой режим жизни так, чтобы вовремя ложиться спать.

Во время ночного сна, а именно — с 22.00 до 03.00 происходит очищение и восстановление организма, о чем говорят ученые и западной медицины. В это время шишковидная железа вырабатывает гормон мелатонин — биорегулятор сна и бодрствования, который также необходим во многих жизненно важных для человека процессах. В глубоком сне происходит очищение головного мозга. Печень проводит свою работу по очищению крови. В это время необходимо находиться в горизонтальном положении, с закрытыми глазами и с пустым желудком, то есть спать. Поэтому, если есть проблемы со сном (и с засыпанием), их нельзя игнорировать. Необходимо предпринимать меры для нормализации сна.

Дневной сон не является полезным для большинства взрослых людей. Конечно, кому-то он может быть не противопоказан. Тут ничто не является ультимативно хорошим или плохим. Следует учитывать, например, сезонность, потому что в разные сезоны подход ко сну может меняться. К примеру, в летнее время, в разгар жары, определенным конституциональным типам не вредно вздремнуть в течение дня. Не помешает дневной сон и тем, у кого тяжелая физическая работа, кто много говорит, ходит. Но при этом важно не ложиться сразу после приема пищи. В зимнее время в холодных регионах лучше увеличивать продолжительность ночного сна.

Восточная медицина отмечает, что во время ночного сна накапливается сухость в организме, а во время дневного сна — влажность. Не спать ночью — усиливать сухость, спать днем — накапливать влагу (противоречит одно другому). Соответственно, необходимо отслеживать свое состояние, ухудшение тех или иных характеристик в своем самочувствии. Например, если вы просыпаетесь после дневного сна в плохом настроении, раздраженные, уставшие, отечные — сон в это время вам явно неполезен. Если за день накапливается избыток возбуждения, мешающий засыпать в 22–23.00, сухость тканей, беспокойный ум, усталость от недосыпания, появляется необходимость добрать сон в дневное время. Когда это единичные случаи (не было возможности вовремя лечь спать или была иная причина отсутствия ночного сна), то дневной сон служит своего рода компенсацией. В этом нет ничего страшного. Когда же сна нет регулярно, это уже проблема.

Сон в неправильное время может вызывать определенные состояния: жар, усталость, головную боль, отеки. У всех людей с нарушениями сна наблюдаются признаки нарушений психоэмоционального состояния.

При избытке сна человек может испытывать беспокойство, грусть, страх, ярость или депрессию.

Мы нуждаемся в адекватном сне. При его избытке или недостатке необходимо компенсировать эти нарушения для того, чтобы они не перешли уже в болезненные состояния. Например, если человек не спал ночь, разрешается утром доспать половину этого времени и при этом не есть. Суть в том, что во время ночного сна накапливается сухость в организме, и когда вы досыпаете утром, эта сухость компенсируется той влажностью, которую дает дневной сон. Но для того, чтобы восполнить эту сухость, достаточно половины времени.

Легче заснуть вовремя помогут простые правила:

Не есть обильно перед сном. Возможен легкий ужин не позднее 18–20.00, в котором преобладает еда нейтрально-сладкого вкуса: мясной бульон (без мяса),

замоченные сухофрукты или компот, натуральное кипяченое со специями молоко (тем, кто способен его переваривать, лучше приготовленное с шафраном, корицей), сладкие печеные или тушеные овощи и фрукты (не сырые).

Сделать масляный массаж головы, ушей и глаз, теплая ванна. Не смотреть телевизионные программы, не слушать новости и не совершать другие возбуждающие мозг действия. Побыть рядом с близким человеком. Практиковать медитацию.

Осознанное отношение ко сну, принятие его важности всегда приводит к тому, что человек, контролирующий свои действия и жизнь, выстраивает свой рабочий режим так, чтобы не разрушать свое здоровье.

Вторая опора — активность

Один из видов активности — дыхание. Этот жизненно важный процесс в нашем организме регулируется автономно, то есть, мы не можем не дышать. Но мы можем, осознавая важность этого процесса для каждой клетки нашего организма, для работы нашего мозга, для нашей жизни в целом, заниматься дыхательными практиками и просто физической активностью, в процессе которой усиливается газообмен на разных уровнях. И чем активнее включены системы, участвующие в этом процессе, тем меньше в нас накапливаются токсины, убивающие наши ткани. Излишняя активность — и физическая, и сексуальная приводит к опустошению человека.

Третья опора — питание

Основная опора здоровья — это питание, дающее организму тепло, энергию и материалы для построения тканей. Организм действительно строится из того, что мы едим. Необходимо, чтобы пища не только насыщала, но и давала жизненную энергию.

В восточных учениях считается, что важно не столько то, что попадает в организм, сколько то, что происходит с пищей внутри — ее трансформация до той пищевой эссенции, что способна попасть в ткани и питать клетки. Необходимо фокусироваться не только на выборе правильной хорошей пищи, но и на том, как она трансформируется и ассимилируется в нашем организме. Необходимо, чтобы поступающая еда полностью усваивалась, так как если она питательная, но не переваривается полностью, то пользы организму не будет. Питание должно быть сбалансированным, максимально натуральным, в разнообразной кулинарной обработке, включать все шесть вкусов, чтобы не вносить дисбаланс во внутренние процессы организма. Для здоровья важно, чтобы пища после переваривания была способна легко удаляться из организма естественным путем.

Существуют некоторые правила здорового питания:

Пища должна быть теплой — это способствует хорошему пищеварению.

Маслянистость пищи разжигает пищеварительный огонь и питает тело.

Необходимо употреблять пищу в правильных сочетаниях, в должных количествах, только после усвоения того, что было съедено прежде.

Есть нужно в спокойном месте, по возможности, в красивой сервировке, в одиночестве или с близкими людьми, чтобы ум не был подавлен и обеспокоен.

Есть нужно не слишком быстро и не слишком медленно, так, чтобы оценить хорошие и плохие стороны принимаемой пищи, и она перемещалась по пищеварительному тракту в должном ритме.

Есть нужно без смеха и разговоров, сосредоточенно, размышляя о своем теле и о том, что хорошо и не хорошо для вас из того, что вы едите.

Не есть без ощущения голода и не воздерживаться от еды, если проголодались.

Не есть и не готовить в рассерженном или ином плохом эмоциональном состоянии.

Стараться накормить все пять органов чувств: осмотрите еду и оцените ее вид и запах перед тем, как начать есть, слушайте звуки, которые она издает, особенно во время готовки, ешьте руками, чтобы оценить ее ткань, разжевывайте каждый кусочек, чтобы полностью извлечь из нее вкус.

Не есть тяжелую еду (йогурт, орехи, мясо) после захода солнца.

Благодарить всех причастных к приготовлению еды.

После приема пищи сделать сотню шагов, чтобы помочь пищеварению, но не заниматься физическими упражнениями, сексом или учебой сразу (через час можно), не ложиться сразу спать (можно ненадолго прилечь на левый бок, побуждая дышать правую ноздрю, которая служит хорошему пищеварению).

Всегда относиться к пище бережно, с почтением и любовью, ибо вскоре она станет частью вас самих.

Человек способен круто изменить свою жизнь уже тем, если задумается и осознает как, что и зачем он ест и ответит мирозданию благодарностью за пищу, которой оно его снабжает.

Здоровье держится на трех опорах. Для его поддержания нужно прорабатывать их одновременно, не откладывая на завтра. Сегодня мы работаем над своим будущим. Будьте здоровы!

По материалам zagerclinic.ru.