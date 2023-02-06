Три очка отделили от пьедестала команду Могилёвской области на зимней Республиканской спартакиаде работников ЖКХ

С четырьмя призовыми местами вернулась команда Могилёвской области с соревнований XVII зимней Республиканской отраслевой спартакиады работников жилищно-коммунального хозяйства, состоявшейся в Мядельском районе Минской области.

Серебряные награды в копилку команды области принесли Виолетта Коржова (Могилёвское ГКУ дорожно-мостовое предприятие) – шашки и Аладин Алиев (Дрибинское УКП “Жилкомхоз”) – стрельба из пневматической винтовки.

Третье место на счету у Екатерины Гапеенко (Быховское УКП “Жилкомхоз”) – настольный теннис и Галины Якимовой (КУП “ДЭП г. Бобруйска”) – шахматы.

– Подобные соревнования формируют командный дух, объединяют работников предприятий отрасли, – отметил, комментируя итоги состязаний, председатель Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков. – В этом году в ходе Республиканской спартакиады за призовые места развернулась нешуточная борьба. В результате нашу команду от пьедестала отделили лишь три очка.