Три новых туристических маршрута разработают в Могилевском районе

Три новых туристических маршрута разработают в этом году в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в секторе спорта и туризма Могилевского райисполкома.

"Приоритетным направлением туризма в районе является агроэкотуризм, поэтому в текущем году с привлечением колоритных агроэкоусадеб планируется создать гастрономический маршрут, - отметили в секторе спорта и туризма. - Также мы работаем над введением промышленного маршрута, который важен в том числе и для профориентации учащихся. В Год мира и созидания у нас появится новый маршрут военно-патриотической тематики с посещением братских могил района, входящих в список историко-культурных ценностей Беларуси".

Сегодня в Могилевском районе действуют 16 туристических маршрутов, в среднем в год обновляются или разрабатываются еще один-два. Уже существующие маршруты имеют различные направлениям. Среди них есть экологические, например водные (байдарочные), велосипедные (в том числе в рамках кластера "Край животворных криниц"), культурно-познавательные (с этнографическим уклоном), военно-патриотические.

"Маршруты последней направленности непосредственно связаны с такими памятными и значимыми местами Могилевского района как мемориальный комплекс "Буйничское поле" и памятник батальону милиции капитана К.Г.Владимирова вблизи деревни Гаи", - заключили в райисполкоме.