Три дочки и сыночек: «Был момент, когда служба «часовым» в армии казалась проще»

Заместитель директора по производству ОАО «ТАиМ» Александр Батраков – счастливый отец семейства. Именно дети стали стимулом продвижения по карьерной лестнице. Статус вечно молодого папы дисциплинирует и мотивирует на покорение новых карьерных вершин и ответственный труд.

– Старшему сыну Владимиру почти 18. Он у меня спортсмен. Горжусь им, он на днях вернулся из Еревана с «бронзой» Кубка мира по самбо. Марии 16, ей хорошо удается рисование. В этом году поступила в столичный колледж. А Анна и Анастасия уже второй год ходят в школу, они всегда на позитиве и заряжают меня хорошим настроением, – рассказывает Александр Сергеевич.

С будущей женой Еленой он познакомился в химтехникуме. Юношеская любовь переросла в счастливую и большую семью. Чем больше в семье было детей, тем больше ответственности, как и на работе. Александр Сергеевич назвал каждую ступень своего роста, их получилось немало:

– На ТАиМе работаю с 1998 года: сразу после техникума попал сюда в отдел главного технолога. Потом служил в армии. Вернулся на завод технологом, потом был начальником бюро оснастки и инструментов, после этого заместителем начальника инструментального цеха, далее начальником бюро по оптимизации производственных процессов, затем начальником заготовительно-прессового цеха. На пару лет уходил в другую сферу. Вернулся заместителем главного механика, перешел на должность начальника ПТО, предпоследняя должность – заместитель главного инженера.

– Как Вы думаете, сколько отец должен уделять времени детям?

– Есть время – я с детьми. После работы выделяю 30 минут – час на отдых, а потом могу и поиграть с детьми: детское домино, ходилки, прогулки на улице. Надо ценить время, пока дети маленькие. Оно быстро уходит. Вспоминая, как я проводил время со старшими, понимаю, что младшим стоит больше внимания уделять. Уроки в основном малышки делают с мамой, с моей нервной системой меня к этому делу не допускают. Мы вместе читаем.

Вот такая внутренняя «работа над ошибками». Говоря о сложностях с детьми, Александр Сергеевич акцентирует на разном характере: «Даже у близняшек он отличается. Анастасия более шустрая и хитренькая, а Аня памяркоўная, рассудительная. Еще, конечно, дети упрямятся. В них стараюсь воспитать чувство взаимовыручки. Никаких ябед и доносов! Помощь друг другу, сострадание, уважение к старшим, достижение поставленных целей».

– Вы бы хотели, чтобы кто-нибудь из детей пошел по вашим профессиональным стопам?

– Я Марии предлагал помощь в учебе по своей специальности, но она выбрала творческую профессию. Я не настаиваю. Сын у меня спортсмен с 6 лет. А Аня с Настей еще не определились…

– А думали, что у Вас будет такая большая семья?

– Нет, мы планировали третьего ребенка, строили дом… Вдруг помощника вырастим, но получились две девочки… Не жалуюсь, а радуюсь таким подаркам судьбы.

– А есть любимчики?

– Нет, в магазине каждый получает то, что любит. Никого не обделяю.

– На хобби есть время?

– Да, стараюсь не терять форму и три раза в неделю посещаю спортзал.

– «Минусы» и «плюсы» большой семьи?

– Не вижу «минусов». Я в постоянном движении. Ходим в лес, в огород, много гуляем, много общаемся.

– Как делили родительские обязанности с женой? Были бессонные ночи?

– С Владимиром до 9 месяцев я спал на руках. Мама с ним днем, а я заступал в ночную смену. Бывало, что за ночь минут сорок только спал. С Машей все было легче. Близняшки появились семимесячными на свет. Полтора месяца они были в нашей детской больнице, потом был еще Могилев, потому что у Ани была травма – она не шевелила рукой. Врачи вовремя заметили, поэтому сейчас все хорошо. Пока они лежали в больнице, мне приходилось возить мамино молоко утром и вечером. Оставался я один с тремя, пока мама лежала с Аней в Могилеве. Две недели был «дежурным». Проще было «часовым» в армии, скажу Вам.

– Дети Вас как-то по-особенному называют или просто папой?

– Все папой называют, кроме старшей дочери. Она обращается ко мне Александр.

– Переходный возраст у старших был сложным?

– Он длится до сих пор. У сына характер проявился с 10. Пока справляемся. Прибегаю к народной мудрости: «До пяти – как с царем, с 5 до 16 – как с рабом, потом – как с равным». Ведь чем больше мы в них вложим самостоятельности до 16 лет, чем больше они поймут, чего от жизни хотят, разграничат «хорошо» и «плохо», тем будет проще дальше родителям. Я детям говорю: «Человек формируется в 16-18 лет. Дальше он так и будет двигаться по жизни».

К бабушкам Александр Сергеевич относится с почтением и уважением, благодарит за участие в воспитании внуков.

– Кто в семье должен быть главным?

– Конечно же, папа… Но прислушиваться к мнению мамы. Мужчина издревле – добытчик, он должен думать о будущем, о благосостоянии семьи.

Анастасия Кастрица, фото носит иллюстративный характер