Три человека провалились под лед в выходные. ОСВОД напоминает о небезопасности льда

В Брестской области за выходные спасли трех человек, провалившихся под лед, сообщили в областном совете ОСВОД.

Сразу два инцидента произошли днем 16 января. В Брестском районе 19-летний юноша катался на коньках на озере Меднянском и попал в полынью. Молодому человеку помог выбраться из воды старший матрос-спасатель расположенного на озере спасательного поста. В Столинском районе 67-летняя местная жительница переходила с внучкой озеро Сежка вблизи Давид-Городка. Внезапно лед под бабушкой проломился. Крики девочки о помощи услышали рыбаки, они и вытащили женщину на берег.

В Лунинце 17 января около 13.20 при подледной рыбалке на прудах Бохоново в промоину провалился 61-летний местный житель. Мужчина был без спасательного жилета. На его счастье, в это время к водоему подъехали еще два рыбака. Мужчины подползли к полынье и с помощью палки вытянули тонущего, а затем вызвали медиков и спасателей.

ОСВОД обращает внимание, что, несмотря на сильные морозы, выход на лед остается небезопасным. Толщина ледяного покрова на водоемах области различная и зависит от течения. Так, в Бресте толщина льда 12-15 см, в Барановичах около 15 см, в Кобрине 3 см. Следует опасаться мест, где лед запорошен снегом - там его толщина нарастает медленнее. "В зоне риска могут оказаться рыбаки без спасательных жилетов и злоупотребляющие алкоголем, а также предоставленные сами себе подростки и дети. Необходимо соблюдать осторожность и правила безопасного поведения на воде", - дополнили в ОСВОД.

С начала года на водоемах в Брестской области уже утонули два человека - мужчины 33 и 53 лет в Пинске и Белоозерске.