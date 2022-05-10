Три человека пострадали в аварии в Бобруйском районе. ДТП произошло 8 мая в 19.50.



Как сообщили в УВД облисполкома, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по второстепенной дороге со стороны аг.Телуша, не уступил дорогу водителю Volkswagen, который ехал по главной автодороге Минск-Гомель.

В результате ДТП пассажиру автомобиля Volkswagen и двум пассажирам ВАЗа причинены травмы, с которыми они госпитализированы.