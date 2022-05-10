Три человека пострадали в аварии в Бобруйском районе
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Три человека пострадали в аварии в Бобруйском районе. ДТП произошло 8 мая в 19.50.
Как сообщили в УВД облисполкома, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по второстепенной дороге со стороны аг.Телуша, не уступил дорогу водителю Volkswagen, который ехал по главной автодороге Минск-Гомель.
В результате ДТП пассажиру автомобиля Volkswagen и двум пассажирам ВАЗа причинены травмы, с которыми они госпитализированы.
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