Три человека погибли за сутки при пожарах в Беларуси

В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"11 января в 19.13 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Чапаева в Витебске, принадлежащей гражданке 1943 года рождения (умерла в 2022 году). На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1964 года рождения, неработавший. Работники МЧС из горевшей квартиры спасли находившихся в гостях гражданку 1962 года рождения и гражданина 1975 года рождения, неработающих, из вышерасположенной квартиры - гражданку 1984 года рождения, которые с отравлением продуктами горения госпитализированы. Из квартир подъезда эвакуированы 13 человек, из них 3 детей", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 21.43 сообщили о пожаре в Буда-Кошелево. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире по ул. 50 лет Октября. Прибывшие на место работники МЧС на полу в коридоре обнаружили хозяина квартиры. Мужчина не подавал признаков жизни. Его вынесли на свежий воздух и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть. Огнем повреждена мебель и имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Сегодня в 4.17 стало известно о пожаре в квартире одноэтажного четырехквартирного жилого дома по ул. Комсомольской в Миорах. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1982 года рождения, неработавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.

По материалам belta.by.