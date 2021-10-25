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Три человека остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах

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Три человека остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Набережных Челнах

Двое из четверых пострадавших при обрушении в жилом доме Набережных Челнов находятся в тяжелом состоянии, девушка – в крайне тяжелом, сообщает РИА Новости со ссылкой напредставителя минздрава Татарстана.

Ранее в МЧС поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.

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