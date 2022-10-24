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Спорт

Три «бронзы» с чемпионата мира – у бобруйчан!

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Три «бронзы» с чемпионата мира – у бобруйчан!

В Ереване прошел чемпионат мира по самбо среди кадетов, юношей и юниоров, в котором приняли участие около пятисот юных спортсменов из 23-х стран.

Три бронзовые медали привезли из Армении учащиеся и выпускники Бобруйского училища олимпийского резерва. Так, призером среди юношей 2004-2005 годов рождения стал воспитанник тренера Максима Асадчего Владимир Батраков (весовая категория до 88 килограммов). Так же «бронзы» удостоились воспитанницы тренеров Вадима и Нонны Жуковцов Марьяна Жуковец (72 килограмма), боровшаяся среди кадеток 2006-2008 годов рождения и Валерия Хрущева (свыше 80 килограммов) среди юниорок 2002-2004 годов рождения.

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