Три бобруйчанки награждены орденом Матери. Указ подписал Президент
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №432 о награждении орденом Матери, сообщает Bobrlife со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности.
Среди них три бобруйчанки: Алена Николаевна Кричко – экономист по работе управления организации и работы и заработной платы ОАО «Белшина»; Кристина Викторовна Лазаренко – домохозяйка; Татьяна Владимировна Цукренко – оператор персональных электронно-вычислительных машин ЧТУП «Кописервис плюс».
Всего награды удостоены 60 жительниц Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.
Подготовил Виктор ЧАБАН, фото автора. Изображение носит иллюстративный характер.
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