Третья волна COVID-19 в Беларуси: когда ждать пик заболеваемости рассказал завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО

В ближайшие две недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с распространением COVID-19 в Беларуси. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич.

По его словам, если сравнить три волны пандемии, то может показаться, что первая была легче, вторая тяжелее, а третья еще тяжелее – но это лишь эмоциональное ощущение.

– Сейчас третья волна постепенно нарастает. В стационарах концентрируются новые тяжелые пациенты, там же заканчивают лечение и заболевшие во время второй волны. Появляется ощущение, что зараженных больше, чем когда-либо. Собственно, как и говорил министр, их действительно много, – сказал Юрий Горбич.

Медик рассказал и о ситуации с ростом заболеваемости в столице и регионах: по его словам, картина примерно одинаковая. Юрий Горбич входит в мониторинговую группу по коронавирусу и отлично владеет ситуацией с заболеваемостью по всей стране.

– Безусловно, Минск, как город с большей плотностью населения, имеет чуть большие проблемы. В какой-то степени и Гомельская область, но все остальное более-менее ровно, – уточнил специалист.

Он также объяснил, когда ждать пик третьей волны коронавируса.

– Ближайшие две недели покажут, по какому сценарию мы пойдем: по пессимистичному или более оптимистичному. Вполне возможно, что у нас будет очень высокий всплеск. С другой стороны, может быть, что он останется на очень пологом холме, который потихонечку сползет на то самое плато, про которое все говорят, – заявил Юрий Горбич.

Дальнейший сценарий третьей волны, по мнению инфекциониста, зависит от каждого белоруса: от соблюдения противоэпидемических мер, в том числе масочного режима и дистанцирования. Важная роль, как считает медик, отведена и вакцинации.

По словам Юрия Горбича, масочный режим в Минске соблюдают лучше, чем в других регионах, хотя и в столице фиксируются нарушения.