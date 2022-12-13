Третий трудовой семестр — 2022 торжественно закроется в Минске 15 декабря

Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ проведет 15 декабря официальное закрытие третьего трудового семестра с церемонией чествования победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, командир РШСО Надежда Шаховская.

"Торжественное мероприятие состоится в Минске на большой ледовой арене в универсальном многофункциональном спортивно-развлекательном комплексе "Чижовка-Арена" с участием более 6 тыс. человек - бойцов, командиров, комиссаров студенческих отрядов из всех регионов Беларуси, ветеранов студотрядовского движения и его потенциальных участников, руководителей организаций, принимающих белорусские студенческие отряды, представителей органов законодательной и исполнительной власти. Это будет одна из самых масштабных церемоний в истории суверенной и независимой Беларуси. В этом году нам удалось трудоустроить 42 159 человек в составе 2861 отряда. На Всебелорусской молодежной стройке в Хатыни потрудились более 1,6 тыс. человек - не только бойцы строительных отрядов, но добровольцы, - рассказала Надежда Шаховская. - Мы не только назовем имена победителей конкурса "Трудовой семестр" в различных номинациях, но и отметим лучшие студенческие отряды, командиров и комиссаров грамотами, стилизованными символикой движения, и ценными подарками. А лучший студенческий отряд, работавший на молодежной стройке, и лучшая принимающая организация удостоятся переходящих знамен".

По ее словам, на базе "Чижовка-Арены" планируется организовать большую интерактивную площадку Белорусских студенческих отрядов и презентовать современное студотрядовское движение. "Мы расскажем о республиканских трудовых проектах "Тракторостроитель", "Автозаводец", "Атлант" - "Двигаем мир вперед", пригласим всех на энергомарафон от Всебелорусской молодежной строки "Город молодости". Огромный блок в экспозиции займут презентации студотрядов по всем направлениям: строительному ("Наши стройки - это строки биографии нашей страны"), сельскохозяйственному ("Работа на земле"), педагогическому ("Воспитываем будущее"), экологическому ("Чистая среда"), производственному ("Выбор нового поколения"), медицинскому ("Кто, если не мы"), сервисному отряду "Забота о людях - наша работа", - дополнила командир РШСО.

Надежда Шаховская подчеркнула, что закрытие трудового семестра - 2022 включает в себя целый комплекс гражданско-патриотических мероприятий. "Помимо центрального события традиционно для бойцов студотрядов подготовлена большая экскурсионная программа. В Год исторической памяти они примут участие в акции "Беларусь помнит" и проекте "Цифровая звезда". В частности, ребята посетят и оцифруют памятные места по маршруту движения делегаций в Минск: мемориальный комплекс жертв фашистского террора - узников Барановичского гетто в Барановичах, братскую могилу 145 воинов и партизан, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в Лепельском районе, обелиск воинам-освободителям на площади Освободителей в Жлобине, мемориальный комплекс "Зиняки" в деревне Зиняки Щучинского района, памятник воинам-освободителям в деревне Красное Молодечненского района, памятник-пушку в деревне Осливка Белыничского района, - пояснила представитель ЦК БРСМ. - По приезде в столицу бойцы СО побывают на экскурсии в Музее истории Великой Отечественной войны и примут участие в церемонии возложения цветов к обелиску на площади Победы".

Завершит праздничный день "Бойцовка-пати" для всех участников мероприятия и старт Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения".