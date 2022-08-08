Третий миллион тонн зерна намолочен в Беларуси

В Беларуси намолочен третий миллион тонн зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на утро 7 августа, намолочено 3046 тыс. т зерна. Наибольшие показатели на данный момент у Брестской области - 886,9 тыс. т. Как отметили в министерстве, средняя урожайность по стране заметно выше прошлогодней - 37,4 ц/га против 32,3 ц/га на аналогичную дату в прошлом году. Значимый вклад в урожай в этом году внес и озимый ячмень, который показал еще более высокую урожайность - свыше 50 ц/га. В счет госзаказа поставлено уже 197,2 тыс. т зерна, или 24,3% к плану.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 814,9 тыс. га, что составляет 38,1% запланированной площади. В Брестской области убрано 64,5% площадей от плана (223,3 тыс. га), Витебской - 20,3% (73,5 тыс. га), Гомельской - 48,5% (168 тыс. га), Гродненской - 31,3% (95,4 тыс. га), Минской - 34,2% (153,6 тыс. га), Могилевской - 30,4% (100,9 тыс. га).

Озимый рапс на зерно убрали с 258,9 тыс. га, что составляет 84% к уборочной площади. Намолочено 673,9 тыс. т при средней урожайности 26 ц/га (урожайность также выше прошлогодних значений).

Лен на сельхозугодьях Беларуси вытереблен на 30,7 тыс. га, что составляет 69,3% уборочной площади. Оборачивание лент льна выполнено на 8,83 тыс. га (28,8% к вытеребленному). Льнотреста поднята на 2,82 тыс. га (6,36% к уборочной площади).

Второй укос трав проведен на 784,4 тыс. га (76,8% от плана). Заготовлено 677,8 тыс. т сена (71% от плана), 11 547 тыс. т сенажа (86%) и 314,1 тыс. т силоса (1,65%). Всего заготовлено 3669,7 тыс. т кормовых единиц травяных кормов, что составляет 38,5% от плана.