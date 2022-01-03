Третье граффити в стиле МЧС появилось в Бобруйске
mogilevnews 73 0
Спасатели Бобруйска сделали необычный подарок для горожан – тематическое граффити.
Как сообщили в МЧС, жителям новостроек на пересечении проспекта Строителей и улицы Шинной яркая иллюстрация будет напоминать о самом важном - о безопасности детей и номере телефона в случае любой чрезвычайной ситуации.
Это уже третье граффити в Бобруйске в стиле МЧС.
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