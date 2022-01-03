Третье граффити в стиле МЧС появилось в Бобруйске

Спасатели Бобруйска сделали необычный подарок для горожан – тематическое граффити.

Как сообщили в МЧС, жителям новостроек на пересечении проспекта Строителей и улицы Шинной яркая иллюстрация будет напоминать о самом важном - о безопасности детей и номере телефона в случае любой чрезвычайной ситуации.

Это уже третье граффити в Бобруйске в стиле МЧС.