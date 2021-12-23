Трем бобруйчанкам вручили Орден матери

В преддверии Нового года на базе ясли-сада №84 прошла церемония вручения Ордена матери. Обладательницами государственной награды стали три бобруйчанки, жительницы Первомайского района: Татьяна Подолько, Татьяна Верас и Татьяна Костина. Все эти женщины воспитывают пятерых детей, в данный момент находятся в отпуске по уходу за ребенком. В церемонии награждения приняли участие Сергей Лоцкий, первый заместитель главы администрации Первомайского района, Наталья Русинович заместитель председателя городского Совета депутатов, а также представители ОАО «Белшина», механико-технологического колледжа и ясли-сада №4, где трудятся многодетные мамы.

– Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях никогда не было бед и горестей, а в доме было тепло и уютно. Самое главное, чтобы вы воспитали достойных граждан нашей страны. Пускай ваши дети идут по жизни с высоко поднятой головой, всегда помня и чтя своих родителей. Позвольте пожелать вам и вашим близким здоровья, позитива и предновогоднего настроения, – сказал в поздравительном слове Сергей Лоцкий, первый заместитель главы администрации Первомайского района.