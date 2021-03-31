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Общество

Трассовые моделисты из Бобруйска завоевали бронзу на республиканской спартакиаде учащихся по техническим видам спорта

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Трассовые моделисты из Бобруйска завоевали бронзу на республиканской спартакиаде учащихся по техническим видам спорта

Еще не закончилась серия областных соревнований по техническим видам спорта, а уже страторвала XIX республиканская спартакиада учащихся по техническим видам спорта "ТехноСпорт".

На спартакиаде спортсмены государственного учреждения образования  «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска»   Даниил Бабакин, Вячеслав Багринцев , Никита Дубов, Арсений Гудков, Илья Жирков, Николай Харько под руководством тренера Виталия Гудкова представляли Могилевскую область  по трассовому моделизму.

Соревнования проходили в Солигорске. Бобруйские спортсмены с невероятной волей к победе демонстрировали силу духа и мастерство. Вячеслав Багринцев был награжден дипломом III степени, показав отличный результат.

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