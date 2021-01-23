Транспорту со спецсигналами – приоритет!

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах к транспортным средствам, движущимся с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Следует принимать все необходимые меры по обеспечению беспрепятственного проезда во избежание возникновения аварийных ситуаций.

При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда.

В случае приближения транспорта оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов водители попутных, а при отсутствии разделительной̆ полосы также водители встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии – занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться.

Начинать движение разрешается только после проезда автомобиля оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов.

Запрещается выполнять обгон и опережение транспортных средств оперативного назначения с включенными маячками синего или синего и красного цветов, двигаться по соседним полосам движения с их скоростью движения, а также вклиниваться в организованную транспортную колонну или пересекать ее.

Приближаясь к стоящему транспортному средству оперативного назначения с включенным маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость движения, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

Если водитель приближается к оперативному транспорту, на котором включены маячки красного и синего цветов – он должен остановить свой автомобиль, не доезжая до него. Продолжить движение можно только после разрешения регулировщика или выключения маячка красного цвета.

Непредоставление преимущества в движении транспортным средствам оперативного назначения влечет штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления сроком до 1 года.

Спецтранспорту с включенными маячками очень важна оперативность! Будьте внимательны!