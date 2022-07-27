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Трамп: США могут повторить судьбу СССР или стать еще одной Венесуэлой

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Трамп: США могут повторить судьбу СССР или стать еще одной Венесуэлой

Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, так как главная угроза Америке сегодня исходит изнутри. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Вашингтоне, передает ТАСС.

"Несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нашей стране остаются нездоровые и злые изнутри люди", - прокомментировал Трамп попытки сведения с ним политических счетов демократической партией. Бывший президент США пообещал, несмотря ни на что, продолжать свою политическую карьеру.

"Я делаю это для Америки, в противном случае, если не буду этого делать, наша нация обречена стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом, - подчеркнул он. - Мы движемся в этом направлении. Мы также можем превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды".

По версии Дональда Трампа, США при нынешнем президенте растеряли все достижения и преимущества, которые, на его взгляд, обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.

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