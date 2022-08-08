Тракторист из Бобруйского района похитил 184 литра топлива

Сотрудники милиции круглосуточно осуществляют мероприятия по контролю за ходом уборочной кампании и продолжают выявлять работников, которые пытаются незаконно нажиться за счет своих сельскохозяйственных предприятий.

Комментирует начальник отдела УБЭП УВД Вячеслав Шкапцов:

Факт хищения государственного топлива был выявлен сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Бобруйского РОВД.

Милиционеры установили, что механизатор местного хозяйства из закрепленного за ним трактора на протяжении двух месяцев периодически сливал солярку.

184 литра окрашенного дизельного топлива оперативники обнаружили на частном подворье.

Топливо изъято и возвращено в хозяйство. Сумма ущерба составила почти 400 рублей. Материалы проверки для дачи правовой оценки переданы в Следственный комитет.